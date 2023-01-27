МИД: Совершившие террористическую атаку на посольство должны быть наказаны самым суровым образом

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с террористическим нападением на посольство нашей страны в Иране.

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с террористическим нападением на посольство нашей страны в Иране.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Мы решительно осуждаем вероломное террористическое нападение на посольство Азербайджанской Республики в Иране. Иранская сторона, как страна пребывания посольства, должна была выполнить обязательство по обеспечению безопасности посольства и его сотрудников, вытекающее из Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Попытки угрозы нашей дипломатической миссии в Иране предпринимались и ранее, перед Ираном постоянно поднимались вопросы о предотвращении подобных случаев и принятии мер по обеспечению безопасности наших дипломатических миссий. К сожалению, последний кровавый теракт демонстрирует тяжелые последствия отсутствия должного внимания к нашим настойчивым призывам в этом направлении.

Мы пришли к выводу, что проводимая в последнее время в Иране антиазербайджанская кампания спровоцировала это нападение на нашу дипломатическую миссию.

Мы решительно требуем от Ирана, чтобы лица, совершившие террористическую атаку, а также заказчики этого кровавого преступления, были в кратчайшие сроки установлены и наказаны самым суровым образом.

Азербайджанская сторона задействует все возможности в рамках международных механизмов для того, чтобы виновные были установлены и наказаны. Мы планируем принять меры по эвакуации сотрудников посольства и членов их семей".