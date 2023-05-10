МИД: С глубоким уважением и благодарностью вспоминаем Гейдара Алиева

С глубоким уважением и благодарностью вспоминаем гения, который имеет исключительные заслуги по восстановлению независимости Азербайджана.

С глубоким уважением и благодарностью вспоминаем гения, который имеет исключительные заслуги по восстановлению независимости Азербайджана.

Как передает Report, об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.

"Исполняется 100 лет со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Мы с глубоким уважением и благодарностью вспоминаем гения, который имеет исключительные заслуги по восстановлению нашей независимости, государственному строительству и признанию нашей страны во всем мире", - говорится в публикации.