МИД: С глубоким уважением и благодарностью вспоминаем Гейдара Алиева
МИД: С глубоким уважением и благодарностью вспоминаем Гейдара АлиеваС глубоким уважением и благодарностью вспоминаем гения, который имеет исключительные заслуги по восстановлению независимости Азербайджана.
С глубоким уважением и благодарностью вспоминаем гения, который имеет исключительные заслуги по восстановлению независимости Азербайджана.
Как передает Report, об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.
"Исполняется 100 лет со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Мы с глубоким уважением и благодарностью вспоминаем гения, который имеет исключительные заслуги по восстановлению нашей независимости, государственному строительству и признанию нашей страны во всем мире", - говорится в публикации.
Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi tamam olur.