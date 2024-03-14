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МИД: Резолюция Европарламента - яркий пример двойных стандартов в отношении Азербайджана

МИД: Резолюция Европарламента - яркий пример двойных стандартов в отношении Азербайджана Резолюция, принятая Европейским парламентом от 13 марта 2024 года "О более тесных связях между ЕС и Арменией, а также о необходимости мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией", не только является необоснованной и предвзятой, но также является при
Внутренняя политика
14 марта 2024 г. 11:10
МИД: Резолюция Европарламента - яркий пример двойных стандартов в отношении Азербайджана

Резолюция, принятая Европейским парламентом от 13 марта 2024 года "О более тесных связях между ЕС и Арменией и необходимости мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией", не только необоснованна и предвзята, но также является примером двойных стандартов по отношению к Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, данная резолюция, спонсируемая рядом групп в Европейском парламенте, находящихся под влиянием Армении и армянского лобби - это неотъемлемая часть клеветнической кампании против Азербайджана.

В резолюции каждый факт сфальсифицирован, хотя она представлена как "способствующая миру" и якобы посвящена отношениям между Европейским союзом и Арменией, отметил А. Гаджизаде.

"Европейский парламент может быть полезным органом, в случае если он будет заниматься более серьезными проблемами, с которыми сталкивается сама Европа, в частности расовая дискриминация, исламофобия, ксенофобия, экстремизм и неприемлемое обращение с мигрантами, а не вмешиваться в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - подчеркнул глава пресс-службы МИД.

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Версия на английском языке MFA: Resolution adopted by EP serves as clear example of recurrent double-standards approach against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке XİN: Avropa Parlamentinin qətnaməsi Azərbaycana qarşı növbəti ikili standartların bariz nümunəsidir

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