МИД прокомментировал информацию об обнаружении финансовых нарушений

Контрольные меры, проведенные Службой государственного финансового контроля министерства финансов в 2021 году в МИД, охватывают период с 1 января 2015 года по 3 июля 2020 года.

Контрольные меры, проведенные Службой государственного финансового контроля министерства финансов в 2021 году в МИД, охватывают период с 1 января 2015 года по 3 июля 2020 года.

Как передает Report, об этом сказала начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"В результате операции, проведенной СГБ в 2020 году, были задержаны ответственные сотрудники Управления делами МИД. В результате проведенных следственных действий МИД был признан потерпевшим. В соответствии с вступившим в законную силу постановлением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 22 декабря 2021 года средства, полученные этими лицами в результате преступных действий, были перечислены в МИД",- подчеркнула Л.Абдуллаева.

Отметим, что сегодня Минфин выступил с заявлением об обнаружении финансовых нарушений в Министерстве иностранных дел.

Напомним, что с 2004 по 2020 год Министерство иностранных дел Азербайджана возглавлял Эльмар Мамедъяров.