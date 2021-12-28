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МИД: Обеспечен переход 728 человек из России в Азербайджан

МИД: Обеспечен переход 728 человек из России в Азербайджан Из России в Азербайджан обеспечен переход 728 человек.
Внутренняя политика
28 декабря 2021 г. 13:10
МИД: Обеспечен переход 728 человек из России в Азербайджан

Из России в Азербайджан обеспечен переход 728 человек.

Как передает Report, информацию распространила пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

В связи с существующими временными ограничениями на пересечение сухопутной границы гражданами страны из-за режима пандемии COVID-19, по соответствующему поручению Оперативного штаба при Кабинете министров и в связи с условиями пандемии 20-27 декабря были организованы очередные пограничные переходы для наших граждан и соотечественников, прибывающих в Азербайджан через территорию Дагестана по наземной госгранице между Азербайджаном и Россией.

Для осуществления пограничных пропусков сотрудники министерств иностранных дел, внутренних дел и чрезвычайных ситуаций посетили со служебной командировкой Дагестан (РФ). Члены рабочей группы зарегистрировали 766 соотечественников, ожидающих пересечения границы, оказали им необходимую консульскую помощь.

В результате согласованной деятельности с местными российскими структурами и в соответствии с ежедневной квотой, установленной Оперативным штабом при Кабмине, 22-27 декабря (6 пограничных пропусков) из 766 зарегистрированных лиц 728 человек в виде группы пересекли через КПП "Яраг Казмаляр – Самур" государственную границу между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

В целом, с 29 января по 27 декабря текущего года была обеспечен переход 4 217 наших соотечественников через 35 КПП.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyadan Azərbaycana 728 nəfərin gətirilməsi təmin edilib

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