МИД: На любые угрозы и военные провокации Армении будет дан адекватный ответ

11:46

"Мы решительно осуждаем продолжение военной провокации армянской стороной, которая выступает с позиции реваншизма".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Ответственность за обострение ситуации в регионе и создание препятствий для выполнения трехстороннего заявления лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении. На любые угрозы и военные провокации, направленные против территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных границ, будет и впредь даваться адекватный ответ" - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало Министерство обороны Азербайджанской Республики, 16 ноября в ходе боестолкновений на государственной границе, возникших в результате провокаций Армении, стали шехидами семеро военнослужащих Азербайджанской Армии, десять получили ранения.