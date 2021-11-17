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МИД: На любые угрозы и военные провокации Армении будет дан адекватный ответ

МИД: На любые угрозы и военные провокации Армении будет дан адекватный ответ 11:46
Внутренняя политика
17 ноября 2021 г. 12:06
МИД: На любые угрозы и военные провокации Армении будет дан адекватный ответ
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"Мы решительно осуждаем продолжение военной провокации армянской стороной, которая выступает с позиции реваншизма".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Ответственность за обострение ситуации в регионе и создание препятствий для выполнения трехстороннего заявления лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении. На любые угрозы и военные провокации, направленные против территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных границ, будет и впредь даваться адекватный ответ" - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало Министерство обороны Азербайджанской Республики, 16 ноября в ходе боестолкновений на государственной границе, возникших в результате провокаций Армении, стали шехидами семеро военнослужащих Азербайджанской Армии, десять получили ранения.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA: Armenia's military provocations to get adequate response
Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistanın hərbi təxribatları bundan sonra da adekvat şəkildə cavablandırılacaq"

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