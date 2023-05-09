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МИД: Чтим память соотечественников, внесших вклад в достижение победы над нацизмом

МИД: Чтим память соотечественников, внесших вклад в достижение победы над нацизмом Министерство иностранных дел Азербайджана чтит память соотечественников, внесших вклад в достижение победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Внутренняя политика
9 мая 2023 г. 10:09
МИД: Чтим память соотечественников, внесших вклад в достижение победы над нацизмом

Министерство иностранных дел Азербайджана чтит память соотечественников, внесших вклад в достижение победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как передает Report, об этом говорится на странице МИД в Twitter.

"В 78-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне мы чтим светлую память всех наших соотечественников, которые внесли вклад в достижение этой победы, проявили самоотверженность, отвагу и героизм на фронте и в тылу", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке MFA: 'We honor the memory of compatriots who contributed to the victory over Nazism'

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