МИД: Чтим память соотечественников, внесших вклад в достижение победы над нацизмом
МИД: Чтим память соотечественников, внесших вклад в достижение победы над нацизмомМинистерство иностранных дел Азербайджана чтит память соотечественников, внесших вклад в достижение победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Министерство иностранных дел Азербайджана чтит память соотечественников, внесших вклад в достижение победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Как передает Report, об этом говорится на странице МИД в Twitter.
"В 78-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне мы чтим светлую память всех наших соотечественников, которые внесли вклад в достижение этой победы, проявили самоотверженность, отвагу и героизм на фронте и в тылу", - говорится в публикации.
İkinci Dünya müharibəsində nasizm üzərində qazanılmış qələbənin 78-ci ildönümündə, bu qələbənin qazanılmasına böyük töhfələr vermiş, ön və arxa cəbhələrdə fədakarlıq, şücaət və qəhrəmanlıq nümayiş etdirmiş bütün həmvətənlərimizin əziz xatirəsini hörmət & ehtiramla yad edirik. pic.twitter.com/FMtENDVB0f