МИД: Чтим память соотечественников, внесших вклад в достижение победы над нацизмом

Министерство иностранных дел Азербайджана чтит память соотечественников, внесших вклад в достижение победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Министерство иностранных дел Азербайджана чтит память соотечественников, внесших вклад в достижение победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как передает Report, об этом говорится на странице МИД в Twitter.

"В 78-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне мы чтим светлую память всех наших соотечественников, которые внесли вклад в достижение этой победы, проявили самоотверженность, отвагу и героизм на фронте и в тылу", - говорится в публикации.