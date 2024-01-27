Глава МИД: Баку решительно осуждает предвзятое решение ПАСЕ

Официальный Баку решительно осуждает предвзятое решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) против Азербайджана.

Официальный Баку решительно осуждает предвзятое решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов, во время посещения II Аллеи почетного захоронения.

Министр напомнил, что делегация азербайджанских парламентариев уже выразила свою решительный протест по этому поводу.

Байрамов выразил уверенность в том, что причиной подобной позиции со стороны ПАСЕ неприятие рядом членов этой организации восстановления Азербайджаном своего суверенитета и территориальной целостности.

Глава азербайджанской дипломатии напомнил, что антитеррористические операции 19-20 сентября 2023 года стали результатом бездействия на все предупреждения со стороны Азербайджана в течение трех лет после Отечественной войны. Антитеррористические операции полностью соответствовали конституции Азербайджана и международному праву, добавил он.