МИД Азербайджана: Желаем, чтобы наш трехцветный флаг всегда развевался высоко
МИД Азербайджана: Желаем, чтобы наш трехцветный флаг всегда развевался высокоМинистерство иностранных дел Азербайджана разместило на своей странице в соцсети Х публикацию по случаю 9 Ноября - Дня Государственного флага.
"В День государственного флага - 9 ноября, мы желаем, чтобы наш трехцветный флаг, символ независимости и суверенитета Азербайджанской Республики, объединяющий азербайджанский народ вокруг свободы и национально-духовных ценностей, всегда развевался высоко.
С Днем флага!".
9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günündə, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin və suverenliyinin rəmzi olan, Azərbaycan xalqını azadlıq və milli-mənəvi dəyərlər ətrafında möhkəm birləşdirən üçrəngli bayrağımızın hər zaman yüksəklərdə dalğalanmasını arzu edirik.