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МИД Азербайджана: Желаем, чтобы наш трехцветный флаг всегда развевался высоко

МИД Азербайджана: Желаем, чтобы наш трехцветный флаг всегда развевался высоко Министерство иностранных дел Азербайджана разместило на своей странице в соцсети Х публикацию по случаю 9 Ноября - Дня Государственного флага.
Внутренняя политика
9 ноября 2024 г. 08:21
МИД Азербайджана: Желаем, чтобы наш трехцветный флаг всегда развевался высоко

Министерство иностранных дел Азербайджана разместило на своей странице в соцсети Х публикацию по случаю 9 Ноября - Дня Государственного флага.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"В День государственного флага - 9 ноября, мы желаем, чтобы наш трехцветный флаг, символ независимости и суверенитета Азербайджанской Республики, объединяющий азербайджанский народ вокруг свободы и национально-духовных ценностей, всегда развевался высоко.

С Днем флага!".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: “Üçrəngli bayrağımızın hər zaman yüksəklərdə dalğalanmasını arzu edirik”

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