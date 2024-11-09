МИД Азербайджана: Желаем, чтобы наш трехцветный флаг всегда развевался высоко

МИД Азербайджана: Желаем, чтобы наш трехцветный флаг всегда развевался высоко

Министерство иностранных дел Азербайджана разместило на своей странице в соцсети Х публикацию по случаю 9 Ноября - Дня Государственного флага.

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Министерство иностранных дел Азербайджана разместило на своей странице в соцсети Х публикацию по случаю 9 Ноября - Дня Государственного флага. Как сообщает Report , в публикации говорится: "В День государственного флага - 9 ноября, мы желаем, чтобы наш трехцветный флаг, символ независимости и суверенитета Азербайджанской Республики, объединяющий азербайджанский народ вокруг свободы и национально-духовных ценностей, всегда развевался высоко. С Днем флага!". 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günündə, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin və suverenliyinin rəmzi olan, Azərbaycan xalqını azadlıq və milli-mənəvi dəyərlər ətrafında möhkəm birləşdirən üçrəngli bayrağımızın hər zaman yüksəklərdə dalğalanmasını arzu edirik.



Bayraq Günümüz… pic.twitter.com/OF37P4jGIO — MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA) November 9, 2024 Подпишитесь на наш Telegram канал