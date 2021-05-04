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МИД: Заявления Армении о проводимых в Шуше ремонтных работах необоснованны

МИД: Заявления Армении о проводимых в Шуше ремонтных работах необоснованны "После освобождения азербайджанских территорий, которые находились под оккупацией около 30 лет, наша страна начала процесс восстановления и реконструкции этих территорий. В настоящее время на этих территориях проводятся гигантские восстановительные работы
Внутренняя политика
4 мая 2021 г. 18:23
МИД: Заявления Армении о проводимых в Шуше ремонтных работах необоснованны

"После освобождения азербайджанских территорий, которые находились под оккупацией около 30 лет, наша страна начала процесс восстановления и реконструкции этих территорий. В настоящее время на этих территориях проводятся гигантские восстановительные работы, в том числе восстанавливается историческое, культурное и религиозное наследие, разрушенное в ходе десятилетней армянской оккупации".

Как передает Report, об этом сообщили в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана в ответ на заявление МИД Армении о проведении Азербайджаном в Шуше восстановительных работ.

Отмечается, что в рамках крупномасштабных строительных работ в Шуше восстанавливаются мечети, исторические памятники, мавзолеи, дома-музеи, а также церковь Газанчы: "Мы также хотели бы подчеркнуть, что эти восстановительные работы выполняются с целью воссоздания исторического облика Шуши, в соответствии с оригинальным архитектурным стилем. В то же время хотели бы подчеркнуть, что обнаружение обломков ракеты “Искандер М” в 200 метрах от церкви Газанчы в Шуше показало, что этим смертоносным оружием Армения готова была уничтожить весь город, в том числе и церковь, которой она так "дорожит".

В отличие от Армении, которая десятилетиями незаконно сохраняла военную оккупацию территорий соседнего государства, для освободившего свои земли Азербайджана на этих территориях важны каждый памятник, здание и даже камень; их восстановлению и охране придается значение на государственном уровне.

Что касается Армении, зверства, совершенные этой страной на азербайджанских территориях, у всех на виду. Армения систематически и намеренно уничтожала или изменяла культурный и исторический характер этих территорий.

Страна, совершившая все эти зверства, нарушившая международные обязательства, не имеет морального или юридического основания делать какие-либо заявления в связи с реставрационно-строительными работами, проводимыми Азербайджаном на своей территории. Сегодня Азербайджан устраняет тяжелые последствия агрессорской политики, совершенного Арменией вандализма. В таких условиях МИД Армении было бы уместнее выступать не с необоснованными претензиями, а с извинениями".

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Версия на азербайджанском языке XİN: Ermənistanın Şuşada aparılan təmir işləri ilə bağlı iddiaları əsassızdır

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