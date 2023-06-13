МИД Азербайджана: требуем от Армении положить конец растущей агрессивной риторике

Требуем от армянской стороны положить конец растущей агрессивной риторике и шагам, которые усиливают напряженность в регионе.

Требуем от армянской стороны положить конец растущей агрессивной риторике и шагам, которые усиливают напряженность в регионе.

Как передает Report , об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана к заявлению армянского МИД относительно очередной военной провокации в направлении Нахчывана.

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство решительно осудило очередную военную провокацию армянской стороны.

При этом категорически отвергается заявление МИД Армении о том, что Азербайджан якобы взял под прицел строящийся в Армении металлургический завод.

"Что касается утверждения о том, что Азербайджан стремится воспрепятствовать привлечению инвестиций в Армению путем создания провокаций, отметим, что Армения, предъявляя территориальные претензии к соседним странам и удерживая территории Азербайджана под оккупацией почти 30 лет, проводила политику самоизоляции, и таким образом осталась вне всяких международных проектов. Всем известно, что Армения, вопреки своим обязательствам, является стороной, воспрепятствующей открытию коммуникаций, которые будут стимулировать экономическое развитие в регионе. В связи с этим претензии армянской стороны не имеют под собой никаких оснований.

Вся ответственность за провокации против мер по миростроительству и восстановительных работ, проводимых Азербайджаном в регионе, ложится на военно-политическое руководство Армении", - говорится в заявлении.

Напомним, что 13 июня в 17:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района подвергли обстрелу из крупнокалиберных орудий, в том числе из минометов, позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики. В целях пресечения провокации армянской стороны подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.