МИД Азербайджана распространил заявление в связи с годовщиной трагедии 20 Января

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января.

Как передает Report, в документе говорится:

"20 января 1990 года занимает одно из самых трагических, в то же время достойных и почетных страниц в современной истории Азербайджанской Республики.

36 лет назад в результате безжалостной агрессии, осуществленной со стороны советской армии против мирного населения в городе Баку и других регионах Азербайджана, было убито 150 гражданских лиц, 744 человека получили тяжелые ранения и 4 человека пропали без вести.

Трагедия 20 Января была попыткой подавить легитимные стремления азербайджанского народа к свободе, национальному достоинству и суверенитету.

Однако этот акт насилия не смог сломить волю Азербайджанского народа. Напротив, он еще больше укрепил решимость нашего народа восстановить независимость, бороться против массовых депортаций и политики оккупации со стороны Армении, а также в полной мере реализовать свои суверенные права. Самоотверженность шехидов 20 Января сыграла основополагающую роль в восстановлении независимости Азербайджанской Республики в 1991 году.

Патриотизм, единство и дух сопротивления, проявленные азербайджанским народом 20 января, нашли свое историческое воплощение в 44-дневной Отечественной войне 2020 года и в ходе антитеррористических мероприятий 2023 года. Под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, славная Азербайджанская армия освободила наши территории от оккупации и в соответствии с нормами международного права восстановила территориальную целостность и суверенитет страны.

Наша Славная Победа и новые реалии, созданные Азербайджанским государством в регионе в последующий период, продвижение повестки мира и безопасности, реализация крупномасштабных мероприятий по восстановлению и созиданию, возвращению бывших вынужденных переселенцев на их исконные земли, стали торжеством непоколебимой воли и решимости нашего народа, а также идеалов, за которые боролись и отдали свои жизни шехиды 20 Января и все наши герои, пожертвовавшие собой ради Родины.

В этот скорбный и вместе с тем гордый день мы чтим память всех наших шехидов и героев 20 Января, отдавших свои жизни за независимость, территориальную целостность и суверенитет нашей страны, выражаем глубокие соболезнования их близким. Желаем крепкого здоровья всем нашим гражданам, которые пожертвовали своим здоровьем на этом славном пути.

Мы еще раз заявляем о своей решимости продолжать последовательные усилия и целенаправленные действия по предотвращению повторения преступлений против человечности и международного права, подобные тем, которые были совершены против нашего народа 20 января".