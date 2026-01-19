Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    МИД Азербайджана распространил заявление в связи с годовщиной трагедии 20 Января

    Внутренняя политика
    • 19 января, 2026
    • 23:50
    МИД Азербайджана распространил заявление в связи с годовщиной трагедии 20 Января

    Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января.

    Как передает Report, в документе говорится:

    "20 января 1990 года занимает одно из самых трагических, в то же время достойных и почетных страниц в современной истории Азербайджанской Республики.

    36 лет назад в результате безжалостной агрессии, осуществленной со стороны советской армии против мирного населения в городе Баку и других регионах Азербайджана, было убито 150 гражданских лиц, 744 человека получили тяжелые ранения и 4 человека пропали без вести.

    Трагедия 20 Января была попыткой подавить легитимные стремления азербайджанского народа к свободе, национальному достоинству и суверенитету.

    Однако этот акт насилия не смог сломить волю Азербайджанского народа. Напротив, он еще больше укрепил решимость нашего народа восстановить независимость, бороться против массовых депортаций и политики оккупации со стороны Армении, а также в полной мере реализовать свои суверенные права. Самоотверженность шехидов 20 Января сыграла основополагающую роль в восстановлении независимости Азербайджанской Республики в 1991 году.

    Патриотизм, единство и дух сопротивления, проявленные азербайджанским народом 20 января, нашли свое историческое воплощение в 44-дневной Отечественной войне 2020 года и в ходе антитеррористических мероприятий 2023 года. Под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, славная Азербайджанская армия освободила наши территории от оккупации и в соответствии с нормами международного права восстановила территориальную целостность и суверенитет страны.

    Наша Славная Победа и новые реалии, созданные Азербайджанским государством в регионе в последующий период, продвижение повестки мира и безопасности, реализация крупномасштабных мероприятий по восстановлению и созиданию, возвращению бывших вынужденных переселенцев на их исконные земли, стали торжеством непоколебимой воли и решимости нашего народа, а также идеалов, за которые боролись и отдали свои жизни шехиды 20 Января и все наши герои, пожертвовавшие собой ради Родины.

    В этот скорбный и вместе с тем гордый день мы чтим память всех наших шехидов и героев 20 Января, отдавших свои жизни за независимость, территориальную целостность и суверенитет нашей страны, выражаем глубокие соболезнования их близким. Желаем крепкого здоровья всем нашим гражданам, которые пожертвовали своим здоровьем на этом славном пути.

    Мы еще раз заявляем о своей решимости продолжать последовательные усилия и целенаправленные действия по предотвращению повторения преступлений против человечности и международного права, подобные тем, которые были совершены против нашего народа 20 января".

    МИД Азербайджана заявление
    Azərbaycan XİN: 20 Yanvar tarixi müstəqilliyimizin bərpası üçün təməl rolunu oynadı

    Последние новости

    23:50

    МИД Азербайджана распространил заявление в связи с годовщиной трагедии 20 Января

    Внутренняя политика
    23:44

    Президент Грузии помиловал 159 заключенных

    В регионе
    23:34

    Число жертв пожара в ТЦ в Карачи достигло 26 - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    23:30

    В Астаре произошло землетрясение

    Происшествия
    23:18

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января

    Внутренняя политика
    23:16

    Зеленский: Россия подготовилась к очередному массированному удару по Украине

    Другие страны
    23:05

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

    Внешняя политика
    23:03
    Фото

    Постпред Азербайджана при ООН: Двойные стандарты в вопросе суверенитета стран недопустимы

    Внешняя политика
    22:51
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главным исполнительным директором Carlsberg Group

    Внешняя политика
    Лента новостей