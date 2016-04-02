МИД Азербайджана: Международная общественность должна резко осудить факт обстрела армянской стороной гражданских объектов

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ "По информации министерства обороны Азербайджана, в ночь на 2-е апреля Армения подвергла интенсивному обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана на линии соприкосновения войск, используя тяжелую технику, а также осуществила провокации и нападения. Обстрелу подверглись также жилые пункты компактного проживания мирного населения в прифронтовой зоне. Есть сведения о погибших и раненых среди гражданского населения и нанесении серьезного ущерба частной собственности в результате преднамеренных безответственных действий армянской стороны".

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя эскалацию напряженности на линии соприкосновения войск.

Он отметил, что согласно нормам международного гуманитарного права, международная общественность должна резко осудить факт обстрела гражданских объектов из артиллерии армянской стороной, грубо нарушившей свои обязательства: "Вся ответственность за возникшую ситуацию ложится на Армению, как страну-агрессора и страну-оккупанта".

"Действия Вооруженных сил Армении, направленные на эскалацию напряженности, совпали с датой оккупации Кяльбаджарского района Азербайджанской Республики 2 апреля 1993 года. В связи с оккупацией Кяльбаджара Совет Безопасности ООН специально принял резолюцию номер 822 (1993). Хотя в резолюциях номер 822, 853, 874 и 884, принятых Советом Безопасности ООН в 1993 году, и требуется полный и немедленный вывод армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий, Армения продолжает провокационные действия, направленные на оккупацию территорий Азербайджана, намеренную эскалацию напряженности и запугивание гражданского населения.

Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана, будучи основным препятствием для урегулирования конфликта, является главной причиной эскалации напряженности и возникновения инцидентов.

Для достижения урегулирования конфликта и установления устойчивого мира в регионе международная общественность должна категорически потребовать от официального Еревана, в первую очередь, вывести вооруженные силы Армении с оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН", - сказал Х.Гаджиев.