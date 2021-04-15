МИД Азербайджана прокомментировал заявление сопредседателей

"В своем заявлении сопредседатели приветствовали прогресс в реализации совместного заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года. В то же время мы должны отметить, что большая часть заявления сопредседателей посвящена не самым ва

"В своем заявлении сопредседатели приветствовали прогресс в реализации совместного заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года. В то же время мы должны отметить, что большая часть заявления сопредседателей посвящена не самым важным для нового постконфликтного периода вопросам, а скорее ряду других идей и элементов".

Как сообщает Report, об этом сказала начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 апреля 2021 года.

По ее словам, в реалиях, возникших в результате победы в Отечественной войне, позиция азербайджанской стороны очевидна: "В число наших приоритетов входит восстановление, реконструкция территорий, пострадавших в результате конфликта, продолжавшегося в течение 30 лет, обеспечение равноправия граждан Азербайджана, в том числе и армянского происхождения, независимо от этнической, религиозной или иной принадлежности в результате этого процесса и в рамках конституционного строя Азербайджанской Республики. В то же время разрешение конфликта создает перспективу для установления нормальных отношений между Азербайджаном и Арменией на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ государств. Надеемся, что сопредседатели в соответствии с призывом президента Азербайджанской Республики определят и представят свои предложения о возможной роли в направлении укрепления мира в сложившейся новой ситуации".