МИД Азербайджана призвал граждан не посещать Израиль

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана призвало граждан не посещать Израиль.

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана призвало граждан не посещать Израиль.

Об этом Report сообщили в МИД.

С учетом быстро меняющейся ситуации с безопасностью в регионе гражданам Азербайджанской Республики не рекомендуется посещать Государство Израиль без необходимости.

"Гражданам Азербайджанской Республики, проживающим и находящимся в настоящее время в Государстве Израиль, необходимо соблюдать правила безопасности, не посещать места скопления людей", - отмечается в сообщении.

Ранее МИД Азербайджана призвал граждан страны также не посещать Палестину.