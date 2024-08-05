МИД Азербайджана призвал граждан не посещать Израиль

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана призвало граждан не посещать Израиль.
Об этом Report сообщили в МИД.
С учетом быстро меняющейся ситуации с безопасностью в регионе гражданам Азербайджанской Республики не рекомендуется посещать Государство Израиль без необходимости.
"Гражданам Азербайджанской Республики, проживающим и находящимся в настоящее время в Государстве Израиль, необходимо соблюдать правила безопасности, не посещать места скопления людей", - отмечается в сообщении.
Ранее МИД Азербайджана призвал граждан страны также не посещать Палестину.