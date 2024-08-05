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МИД Азербайджана призвал граждан не посещать Израиль

МИД Азербайджана призвал граждан не посещать Израиль Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана призвало граждан не посещать Израиль.
Внутренняя политика
5 августа 2024 г. 17:23
МИД Азербайджана призвал граждан не посещать Израиль

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана призвало граждан не посещать Израиль.

Об этом Report сообщили в МИД.

С учетом быстро меняющейся ситуации с безопасностью в регионе гражданам Азербайджанской Республики не рекомендуется посещать Государство Израиль без необходимости.

"Гражданам Азербайджанской Республики, проживающим и находящимся в настоящее время в Государстве Израиль, необходимо соблюдать правила безопасности, не посещать места скопления людей", - отмечается в сообщении.

Ранее МИД Азербайджана призвал граждан страны также не посещать Палестину.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Foreign Ministry urges citizens not to visit Israel
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN vətəndaşları İsrailə səfər etməməyə çağırıb

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