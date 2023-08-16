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МИД Азербайджана призвал Армению воздержаться от провокационных шагов, обостряющих ситуацию в регионе

МИД Азербайджана призвал Армению воздержаться от провокационных шагов, обостряющих ситуацию в регионе Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) призвало Армению воздержаться от провокационных шагов, обостряющих ситуацию в регионе.
Внутренняя политика
16 августа 2023 г. 15:37
МИД Азербайджана призвал Армению воздержаться от провокационных шагов, обостряющих ситуацию в регионе

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) призвало Армению воздержаться от провокационных шагов, обостряющих ситуацию в регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Как отмечается в информации Министерства обороны Азербайджана, 16 августа разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении попыталась проникнуть на территорию Азербайджана с целью проведения террористическо-диверсионных операций. Очередная провокация Армении была предотвращена и один из членов диверсионной группы был задержан.

Считаем военную провокацию со стороны Армении именно в тот день, когда проводится заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в регионе, продолжением политики манипулирования и решительно осуждаем подобный шаг. Призываем Армению воздержаться от провокационных действий и заявлений, обостряющих ситуацию в регионе, от вмешательства во внутренние дела Азербайджана и выполнять свои обязательства, а не продолжать попытки ввести в заблуждение международное сообщество. Ответственность за эскалацию ситуации в регионе лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении" - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Azerbaijan MFA calls on Armenia to refrain from provocative steps aggravating situation in region - STATEMENT
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Ermənistanı bölgədə vəziyyəti gərginləşdirən təxribatçı addımlardan çəkinməyə çağırıb - BƏYANAT

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