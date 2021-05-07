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МИД Азербайджана предупредил Францию и Канаду

МИД Азербайджана предупредил Францию и Канаду "Если МИД Франции и Канады хотят проявить к вопросу объективный подход, то, обратившись к Армении, потребуют выполнения обязательств международного гуманитарного права"
Внутренняя политика
7 мая 2021 г. 15:21
МИД Азербайджана предупредил Францию и Канаду

"На официальных страницах министерств иностранных дел Франции и Канады в Twitter освобождение Азербайджаном 3 армянских пленных расценивается как позитивный шаг и звучит призыв к освобождению и других пленных армян. Хотелось бы напомнить, что это не первый гуманистический шаг со стороны Азербайджана, наша страна даже в ходе военных действий передавала армянских пленных противоположной стороне".

Как передает Report, об этом в ответ на призывы МИД Франции и Канады освободить пленных армян заявила начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

Официальный представитель МИД отметила, что после прекращения военных действий противоположной стороне было передано более 70 пленных армян: "В ответ на это Армения, нанеся удар по хрупкому, достигнутому с большим трудом миру, почти через 20 дней после прекращения военных операций, ввела своих военнослужащих на азербайджанские территории. В результате теракта, совершенного этими военными, погибли 4 азербайджанских военнослужащих, а одно гражданское лицо было ранено. Доводим до сведения внешнеполитических ведомств обеих стран, что армянская сторона все еще не выполняет обязательства международного гуманитарного права, а также обязательств, взятые на себя трехсторонними заявлениями. Вероятно, обе страны осведомлены, что Армения до сих пор не предоставила информацию о примерно 4 000 азербайджанцах, пропавших без вести во время войны в 1991-94 годах, а также об отказе предоставить карты заминированных территорий на освобожденных территориях.

Если МИД Франции и Канады хотят проявить к вопросу объективный подход, то, обратившись к Армении, потребуют выполнения обязательств международного гуманитарного права, воздержания от действий, препятствующих устойчивому миру в регионе. В противном случае доверие азербайджанской общественности к обеим странам сильно пошатнется".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Fransa və Kanadaya xəbərdarlıq edib

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