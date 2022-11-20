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МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с годовщиной Гаракендской трагедии

МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с годовщиной Гаракендской трагедии Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поделилось публикацией в связи с очередной годовщиной крушения в результате обстрела армянскими вооруженными формированиями над селом Гаракенд Ходжавендского района вертолета Ми-8 с азербайджанскими официаль
Внутренняя политика
20 ноября 2022 г. 17:08
МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с годовщиной Гаракендской трагедии

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поделилось публикацией в связи с очередной годовщиной крушения в результате обстрела армянскими вооруженными формированиями над селом Гаракенд Ходжавендского района вертолета Ми-8 с азербайджанскими официальными лицами на борту.

Как передает Report со ссылкой на Twitter-аккаунт внешнеполитического ведомства, в публикации говорится:

"Сегодня 31-я годовщина трагедии в селе Гаракенд. 20 ноября 1991 года над селом Гаракенд села Ходжавендского района армянскими вооруженными формированиями был сбит вертолет, в результате чего погибли 22 человека, в том числе видные азербайджанские государственные деятели, члены правительства, депутаты и журналисты".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Qarakənd faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

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