МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Гурбан байрамы

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило азербайджанцев и мусульман мира по случаю Гурбан байрамы.

Как передает Report , соответствующая публикация размещена на странице ведомства в Twitter.

"Поздравляем наш народ и всех мусульман со священным Гурбан байрамы, желаем мира, изобилия и здоровья!

С праздником Гурбан байрамы", - говорится в публикации.