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МИД Азербайджана ответил внешнеполитическому ведомству Армении

МИД Азербайджана ответил внешнеполитическому ведомству Армении "У МИД Армении нет политических, правовых или моральных оснований для каких-либо заявлений о территориях Азербайджана".
Внутренняя политика
9 ноября 2021 г. 16:36
МИД Азербайджана ответил внешнеполитическому ведомству Армении

"У МИД Армении нет политических, правовых или моральных оснований для каких-либо заявлений о территориях Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление МИД Армении по поводу инцидента под Шушой 8 ноября.

"Что касается этого инцидента, то он является результатом очередной провокации со стороны армянской стороны", - заявила Л. Абдуллаева.

"В заявлениях армянской стороны отмечается, что эти лица якобы 8 ноября действовали с целью ремонта водопровода вблизи дороги Ханкенди-Шуша. Мы бы хотели отметить, что обычно при осуществлении любой деятельности на данной территории информируются российские миротворцы, и эта деятельность проводится в сопровождении миротворцев. Однако на этот раз российские миротворцы не были проинформированы и не участвовали в процессе деятельности. И это, конечно, вызывает серьезные вопросы", - отметила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана.

Кроме того, добавила она, в указанную дату в Шуше проводилось мероприятие с участием президента Азербайджана и государственных чиновников, и как известно, в таких случаях на территории принимаются усиленные меры безопасности.

"Зная это, проведение любого ремонта водопровода недалеко от данной территории не укладывается ни в какую логику", - отметила Л. Абдуллаева.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry responds to Armenian ministry
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN ermənilərin Şuşa yaxınlığında törətdikləri təxribatla bağlı iddialara cavab verib

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