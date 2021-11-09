МИД Азербайджана ответил внешнеполитическому ведомству Армении

"У МИД Армении нет политических, правовых или моральных оснований для каких-либо заявлений о территориях Азербайджана".

"У МИД Армении нет политических, правовых или моральных оснований для каких-либо заявлений о территориях Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление МИД Армении по поводу инцидента под Шушой 8 ноября.

"Что касается этого инцидента, то он является результатом очередной провокации со стороны армянской стороны", - заявила Л. Абдуллаева.

"В заявлениях армянской стороны отмечается, что эти лица якобы 8 ноября действовали с целью ремонта водопровода вблизи дороги Ханкенди-Шуша. Мы бы хотели отметить, что обычно при осуществлении любой деятельности на данной территории информируются российские миротворцы, и эта деятельность проводится в сопровождении миротворцев. Однако на этот раз российские миротворцы не были проинформированы и не участвовали в процессе деятельности. И это, конечно, вызывает серьезные вопросы", - отметила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана.

Кроме того, добавила она, в указанную дату в Шуше проводилось мероприятие с участием президента Азербайджана и государственных чиновников, и как известно, в таких случаях на территории принимаются усиленные меры безопасности.

"Зная это, проведение любого ремонта водопровода недалеко от данной территории не укладывается ни в какую логику", - отметила Л. Абдуллаева.