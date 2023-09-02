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МИД Азербайджана ответил Пашиняну

МИД Азербайджана ответил Пашиняну Мы решительно осуждаем и отвергаем заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 2 сентября 2023 года, которое в очередной раз доказывает продолжающиеся претензии к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана и служит поощрению сепарат
Внутренняя политика
2 сентября 2023 г. 13:04
МИД Азербайджана ответил Пашиняну

Мы решительно осуждаем и отвергаем заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 2 сентября 2023 года, которое в очередной раз доказывает продолжающиеся претензии к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана и служит поощрению сепаратизма в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

В МИД отметили, что это заявление премьер-министра Армении противоречит ранее озвученному им заявлению, в котором говорилось о поддержке территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион, и наносит серьезный удар по продолжающемуся мирному процессу.

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Версия на английском языке MFA: We strongly reject Pashinyan's statement supporting territorial claims against Azerbaijan and separatism
Версия на азербайджанском языке XİN: "Paşinyanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və separatçılığı dəstəkləyən bəyanatını qətiyyətlə rədd edirik"

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