МИД Азербайджана: Недавние заявления руководства Армении свели на нет предыдущие

Недавние высказывания и действия руководства Армении в целом свели на нет их предыдущие заявления.

Недавние высказывания и действия руководства Армении в целом свели на нет их предыдущие заявления.

Как сообщает Report, об этом говорилось на брифинге для аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, состоявшегося 18 сентября в министерстве иностранных дел с участием помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова и заместителя министра иностранных дел Фариза Рзаева.

Было отмечено, что “поздравительное письмо”, направленное премьер-министром Армении по случаю годовщины создания незаконного сепаратистского режима на территории Азербайджана, еще раз доказало неискренность ранее сделанных Арменией заявлений о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.