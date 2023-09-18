О нас

МИД Азербайджана: Недавние заявления руководства Армении свели на нет предыдущие

МИД Азербайджана: Недавние заявления руководства Армении свели на нет предыдущие Недавние высказывания и действия руководства Армении в целом свели на нет их предыдущие заявления.
Внутренняя политика
18 сентября 2023 г. 17:59
МИД Азербайджана: Недавние заявления руководства Армении свели на нет предыдущие

Недавние высказывания и действия руководства Армении в целом свели на нет их предыдущие заявления.

Как сообщает Report, об этом говорилось на брифинге для аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, состоявшегося 18 сентября в министерстве иностранных дел с участием помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова и заместителя министра иностранных дел Фариза Рзаева.

Было отмечено, что “поздравительное письмо”, направленное премьер-министром Армении по случаю годовщины создания незаконного сепаратистского режима на территории Азербайджана, еще раз доказало неискренность ранее сделанных Арменией заявлений о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: "Ermənistan rəhbərliyinin son açıqlamaları əvvəlki bəyanatları əsaslı şəkildə heçə endirib"

Другие новости из категории

Похороны шехидов, останки которых идентифицированы, будут организованы в ближайшее время
Похороны шехидов, останки которых идентифицированы, будут организованы в ближайшее время
18 сентября 2023 г. 18:38
Госкомиссия: На освобожденных территориях могут быть обнаружены новые массовые захоронения
Госкомиссия: На освобожденных территориях могут быть обнаружены новые массовые захоронения
18 сентября 2023 г. 18:36
Названы имена еще 10 опознанных среди пропавших без вести - СПИСОК
Названы имена еще 10 опознанных среди пропавших без вести - СПИСОК
18 сентября 2023 г. 17:05
Военный прокурор: Современные приборы неэффективны в обнаружении мест массовых захоронений на освобожденных территориях
Военный прокурор: Современные приборы неэффективны в обнаружении мест массовых захоронений на освобожденных территориях
18 сентября 2023 г. 14:40
Стали известны места обнаружения массовых захоронений на освобожденных территориях
Стали известны места обнаружения массовых захоронений на освобожденных территориях
18 сентября 2023 г. 14:34
Военный прокурор: На освобожденных территориях обнаружены останки 508 человек
Военный прокурор: На освобожденных территориях обнаружены останки 508 человек
18 сентября 2023 г. 14:33
На строительство автодороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-госграница с РФ выделено 11 млн манатов
На строительство автодороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-госграница с РФ выделено 11 млн манатов
18 сентября 2023 г. 14:04
Замминистра: Ереван уклоняется от сотрудничества с Баку в выяснении судеб пропавших без вести
Замминистра: Ереван уклоняется от сотрудничества с Баку в выяснении судеб пропавших без вести
18 сентября 2023 г. 13:02
Глава СГБ: Народы, проживающие в Азербайджане, составляют основу многонационального государства
Глава СГБ: Народы, проживающие в Азербайджане, составляют основу многонационального государства
18 сентября 2023 г. 11:48
В лаборатории СГБ идентифицированы личности 13 пропавших без вести
В лаборатории СГБ идентифицированы личности 13 пропавших без вести
18 сентября 2023 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi