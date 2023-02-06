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МИД Азербайджана: Полиция Ирана не предприняла мер для предотвращения нападения на посольство

МИД Азербайджана: Полиция Ирана не предприняла мер для предотвращения нападения на посольство Во время нападения на посольство Азербайджана в Иране иранская полиция не предприняла никаких мер для предотвращения теракта.
Внутренняя политика
6 февраля 2023 г. 16:01
МИД Азербайджана: Полиция Ирана не предприняла мер для предотвращения нападения на посольство

Во время нападения на посольство Азербайджана в Иране иранская полиция не предприняла никаких мер для предотвращения теракта.

Как сообщает Report, об этом на брифинге для журналистов заявил начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что, в то время как террорист предпринимал различные попытки проникнуть в азербайджанское посольство, иранская полиция бездействовала: "Увидев, что попытка проникнуть в посольство не увенчалась успехом, террорист, вооруженный автоматом, пистолетом и бутылкой с зажигательной смесью, открыл огонь по окнам квартир на этаже, где находились члены семей сотрудников дипмиссии. Затем он попытался поджечь машину нашего посольства. Позже неизвестный подошел к машине террориста и взял из нее какие-то вещи. Все эти факты свидетельствуют о том, что инцидент был спланированным террористическим актом".

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Версия на английском языке Azerbaijan MFA: Iranian police did not take any measures to prevent attack on embassy
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "İran polisi səfirliyə hücumun qarşısını almaq üçün heç bir tədbir görməyib"

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