МИД Азербайджана: Ходжалинский геноцид – черное пятно в истории Армении

"Мы стараемся, чтобы совершившие Ходжалинский геноцид предстали перед Международным судом".

"Мы стараемся, чтобы совершившие Ходжалинский геноцид предстали перед Международным судом".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов во время выступления на церемонии награждения победителей конкурса эссе, посвященного 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Замминистра отметил, что Ходжалинский геноцид является черным пятном в истории Армении: "Мы предпринимаем все шаги для установления мира в регионе. Мирная политика Азербайджана одержит победу".