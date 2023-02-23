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МИД Азербайджана: Ходжалинский геноцид – черное пятно в истории Армении

МИД Азербайджана: Ходжалинский геноцид – черное пятно в истории Армении "Мы стараемся, чтобы совершившие Ходжалинский геноцид предстали перед Международным судом".
Внутренняя политика
23 февраля 2023 г. 17:11
МИД Азербайджана: Ходжалинский геноцид – черное пятно в истории Армении

"Мы стараемся, чтобы совершившие Ходжалинский геноцид предстали перед Международным судом".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов во время выступления на церемонии награждения победителей конкурса эссе, посвященного 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Замминистра отметил, что Ходжалинский геноцид является черным пятном в истории Армении: "Мы предпринимаем все шаги для установления мира в регионе. Мирная политика Азербайджана одержит победу".

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Версия на английском языке Azerbaijan MFA: Khojaly genocide - black spot in history of Armenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "Xocalı soyqırımı Ermənistanın tarixində qara ləkədir"

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