Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    МИД Азербайджана обновил правила приема на дипломатическую службу

    Внутренняя политика
    • 25 апреля, 2026
    • 09:20
    МИД Азербайджана обновил правила приема на дипломатическую службу

    В МИД Азербайджана введено новшество в правила рассмотрения заявок на конкурс по приему на дипломатическую службу.

    Как сообщили Report в МИД, отныне к участию в конкурсе допускаются студенты, завершающие высшее образование в текущем учебном году. Изменения внесены с учетом приближения конца учебного года, большого числа обращений от выпускников, а также продолжительности поэтапного конкурсного процесса. Для реализации нововведения совместно с Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) проведена техническая адаптация системы регистрации.

    Остальные этапы конкурса и общие условия участия остаются без изменений. Успешно прошедшие все этапы кандидаты по-прежнему обязаны представить установленный пакет документов, включая диплом о высшем образовании по соответствующей специальности.

    Регистрация на конкурс доступна на интернет-портале ГЭЦ в разделе "Онлайн-служба регистрации для участия в конкурсе по приему в Министерство иностранных дел".

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Дипломатическая служба Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ)
    Diplomatik xidmətə qəbul üzrə müsabiqəyə qeydiyyatda yenilik edilib

