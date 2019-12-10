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Омбудсмен Сабина Алиева: Мы усилим деятельность по обеспечению прав несовершеннолетних и молодежи

Мы усилим деятельность по обеспечению прав несовершеннолетних
© Report

"Как я отметила во время избрания Уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики, мы приумножим усилия для более эффективного обеспечения прав несовершеннолетних и молодежи". 

Как сообщает Report, об этом на мероприятии, посвященном Дню прав человека, заявила омбудсмен Сабина Алиева. 

По ее словам, правовое просвещение молодежи, развитие правового мышления и культуры молодежи являются не только важными аспектами формирования демократического, правового государства и гражданского общества, но и представляют важное значение с точки зрения более эффективной защиты прав и свобод человека". 

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