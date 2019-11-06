Председатель оппозиционной партии: Мы не можем закрывать глаза на лояльное отношение к Али Инсанову

Председатель оппозиционной "Белой партии" Турал Аббаслы прокомментировал участие экс-министра здравоохранения Али Инсанова на "круглом столе", состоявшемся в штаб-квартире партии "Мусават" с участием руководства партии.

Как сообщил Report сам Турал Аббаслы, участие Али Инсанова в диалоге оппозиционеров воспринимается неоднозначно.

"Если организатор встречи считает уместным участие Али Инсанова в нашем диалоге, то это его личное дело. Али Инсанов отличался жесткой позицией по отношению к оппозиции. Поэтому в обществе неоднозначно восприняли нынешнее лояльное отношение к нему. Мы не можем закрывать глаза на это. Присутствие Али Инсанова на "круглом столе" продиктовано моральными ценностями этих лиц. Если бы поступило соответствующее обращение в наш адрес, мы бы ответили конкретно".

Напомним, что вчера в штаб-квартире партии "Мусават" состоялся "круглый стол", в котором принимали участие экс-министр здравоохранения Али Инсанов, председатель партии "Мусават" Ариф Гаджилы, экс-председатель партии Иса Гамбар, глава информационного агентства "Туран" Мехман Алиев, председатель Народной партии Азербайджана Панах Гусейн и бывший посол Хикмет Гаджизаде.