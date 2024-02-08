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Международный конгресс парламентариев: Мы стали свидетелями высокой явки на выборах

Международный конгресс парламентариев: Мы стали свидетелями высокой явки на выборах Наблюдатели от Международного конгресса парламентариев стали свидетелями высокой явки избирателей на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.
Внутренняя политика
8 февраля 2024 г. 11:05
Международный конгресс парламентариев: Мы стали свидетелями высокой явки на выборах

Наблюдатели от Международного конгресса парламентариев стали свидетелями высокой явки избирателей на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом глава делегации Международного конгресса парламентариев Соро Фобе сказал на пресс-конференции по итогам наблюдения за выборами.

"Избиратели всех возрастных групп с энтузиазмом приняли участие в выборах", - отметил Фобе.

По его словам, наблюдатели посетили 10 избирательных участков, 5 из которых располагались в Баку и 5 - в Сумгаите: "За время наблюдений мы не стали свидетелями каких-либо нарушений или инцидентов".

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Версия на английском языке IPC: 'We witnessed high participation during voting process'
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Parlamentarilər Konqresi: "Səsvermə prosesi zamanı yüksək iştirakçılığın şahidi olduq"

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