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Международный чемпионат дебатов ОИС посвящен Году Гейдара Алиева

Международный чемпионат дебатов ОИС посвящен Году Гейдара Алиева По инициативе и при соорганизаторстве Евразийского регионального центра Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ЕРЦ Молодежного форума ОИС), Международный чемпионат дебатов ОИС приступает к своей деятельности в странах Евразии, являющихс
Внутренняя политика
3 мая 2023 г. 18:23
Международный чемпионат дебатов ОИС посвящен Году Гейдара Алиева

По инициативе и при соорганизаторстве Евразийского регионального центра Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ЕРЦ Молодежного форума ОИС), Международный чемпионат дебатов ОИС приступает к своей деятельности в странах Евразии, являющихся членами международной организации.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Молодежного форума ОИС, в этом году национальные этапы чемпионата дебатов будут проведены в Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и других странах. Было принято решение о том, что дебаты чемпионатов, организаторами которых являются ЕРЦ Молодежного форума ОИС, общественная организация «Дебаты в гражданском обществе» (Азербайджан), Союз молодежи Узбекистана, «Жастар рухы» («Дух молодежи»), молодежное крыло ведущей партии Казахстана «Аманат», Министерство культуры, информации и молодежи и Объединенная молодежная организация Кыргызстана, будут посвящены 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Программа дебатов преследует цель внести вклад в ораторские, коммуникационные и лидерские способности среди молодежи в указанных странах, а также доведение информации для более широкой аудитории о личности Гейдара Алиева.

Следует отметить, что за прошедший год на чемпионате дебатов с участием сотни студентов и экспертов были обсуждены такие темы, как роль местных инвестиций в восстановлении Карабаха, защита окружающей среды, информационные технологии, глобальные вызовы в новом мире, международная и региональная безопасность, искусственный интеллект, и другие актуальные вопросы.

Команды и молодые представители дебатов, отличившиеся особым талантом и способностями, были награждены денежными призами, также победителям были вручены медали и подарки.

Основными целями чемпионатов дебатов являются развитие культуры и навыков ведения дебатов, повышение лидерских и представительских способностей молодежи евразийского пространства, а также внесение вклада в общественно-политическую сферу.

ЕРЦ Молодежного форума ОИС планирует провести этот проект на более широком ареале Евразии.

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Версия на английском языке ФотоOIC International Debate Championships dedicated to Heydar Aliyev Year
Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev ilinə həsr olunan İƏT Beynəlxalq Debat Çempionatları işinə başlayır

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