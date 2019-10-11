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Международных наблюдателей пригласят на муниципальные выборы в Азербайджане

Международных наблюдателей пригласят на выборы в Азербайджане

"Представители международных организаций будут приглашены для наблюдения за процессом голосования на муниципальных выборах 27 декабря в Азербайджане"

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

Он отметил, что на муниципальных выборах бывает не так много международных наблюдателей: "Представители Конгресса местных и региональных властей Совета Европы будут приглашены на муниципальные выборы. Я думаю, что в плане наблюдателей проблем не будет. Мы постараемся привлечь на выборы как можно больше международных наблюдателей. Потому что мы заинтересованы в участии  международных наблюдателей на выборах".

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