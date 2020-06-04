Рамин Байрамлы: Международные авиарейсы скорее всего не будут возобновлены до 1 июля

Вопрос касательно внутренних авиарейсов находится на повестке.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, инструкции по этому поводу подготовлены и утверждены:

"Общественность будет проинформирована по этому поводу в ближайшие дни. В Гяндже и Нахчыване предусматривается проведение лабораторных анализов. Проводятся переговоры по поводу международных рейсов, которые скорее всего не будут возобновлены до 1 июля".