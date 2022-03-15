Международная организация по миграции об эвакуации азербайджанцев из Украины

Азербайджанское представительство Международной организации по миграции (МОМ) присоединилось к усилиям правительства Азербайджана по эвакуации своих граждан из Украины в условиях продолжающегося конфликта в этой стране.

Азербайджанское представительство Международной организации по миграции (МОМ) присоединилось к усилиям правительства Азербайджана по эвакуации своих граждан из Украины в условиях продолжающегося конфликта в этой стране.

Об этом Report сообщили в представительстве МОМ в Азербайджане.

В организации отметили, что благодаря слаженной работе сотрудников МОМ и взаимодействию с властями Азербайджана 123 гражданина Азербайджана, покинувших Украину в условиях войны и застрявших в польском городе Катовице, были доставлены автобусами в Бухарест: "По прибытии этих людей в Бухарест официальные лица Азербайджана организуют их эвакуацию в Баку".

"Когда мы получили просьбу оказать содействие в организации автобусов для эвакуации группы граждан Азербайджана, покинувших Украину, мы должны были действовать быстро. Наша миссия МОМ в Польше и штаб-квартира оказали большую поддержку в организации этой перевозки. Многие из этих людей находились в тяжелом финансовом положении и нуждались в поддержке, чтобы как можно скорее добраться до своей родины. Мы с нетерпением ждем их скорого возвращения на родину, а также работы государственных учреждений с теми, кто находится в особо уязвимом положении", - сказал глава МОМ в Азербайджане Владимир Гиоргиев.

Получившие помощь МОМ для возвращения в Азербайджан в основном являются жителями Харькова и членами их семей, студентами харьковских вузов.