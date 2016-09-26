Международная наблюдательная группа ТюркПА отслеживает процесс всенародного голосования в Азербайджане

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Международная наблюдательная группа Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) отслеживает процесс всенародного голосования (референдума) с целью внесения изменений в Конституцию Азербайджанской Республики.

Как передает Report, делегация, возглавляемая депутатом парламента Казахстана Нурланом Дурлатбековым, посетила избирательные участки №14, №15 и №16 Нариманово-Низаминского избирательного округа №18 Низаминского района Баку, где ознакомилась с процессом голосования. Генеральный секретарь ТюркПА Жандос Асанов отметил, что референдум проходит в организованном порядке.

По словам одного из членов миссии Ипека Халука, процесс голосования на избирательных участках упорядочен: "Мы являемся свидетелями усовершенствования этого процесса из года в год. Азербайджан применял прозрачные урны еще до того, как мы перешли к их использованию. Этот референдум – шаг вперед для Азербайджана".

Отметим, что в состав Наблюдательной миссии вошли депутаты из Казахстана, Туркменистана, Турции и Кыргызстана.