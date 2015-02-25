Между ПНФА и "Мусават" возник новый инцидент

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ "Информация о присоединении 67 членов Товузской районной организации партии "Мусават" к ПНФА является абсолютно достоверной". Об этом заявил Report заместитель председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуад Гахраманлы. Он отметил, что на собрании Товузской районной организации приняло участие 40 человек: "Из-за холодной погоды остальные не смогли присоединиться к собранию. На собрании было принято решение от имени 67 человек обратиться в ПНФА в связи с принятием их в члены партии. Нам нет необходимости заявлять о событии, которого не было".

Заместитель председателя партии "Мусават" Сахават Солтанлы заявил Report, что серьезному политику и серьезной газете должно быть стыдно за распространение фотографий собравшихся в чайхане людей, не имеющих отношения к партии "Мусават", и использование этого в своих целях.

Он отметил, что 67 членов Товузской районной организации партии "Мусават" не подавали в отставку: "В Товузской районной организации партии "Мусават" подали в отставку три человека. Мы не можем воспринять всерьез, что их родственников собрали в чайхане и сфотографировали. Уход из партии может быть осуществлен только на основе заявления. Они должны были озвучить имена подавших в отставку. В действительности, даже обсуждение этого является потерей времени".

С.Солтанлы отметил, что подобная дешевая пропаганда ПНФА вызывает сожаление: "Некоторое время назад аналогичную ситуацию мы наблюдали в Сумгаитской организации ПНФА. В то время мы также отметили несерьезность такого шага. Это неприемлемо как для ПНФА, так и для "Мусавата"".