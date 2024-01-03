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Между Минобороны и Аппаратом омбудсмена подписан план совместных мероприятий

Между Минобороны и Аппаратом омбудсмена подписан план совместных мероприятий Между Министерством обороны Азербайджана и Аппаратом омбудсмена подписан план совместных мероприятий на 2024 год.
Внутренняя политика
3 января 2024 г. 13:07
Между Минобороны и Аппаратом омбудсмена подписан план совместных мероприятий

Между Министерством обороны Азербайджана и Аппаратом омбудсмена подписан план совместных мероприятий на 2024 год.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В соответствии с планом определены места, даты и лица, ответственные за проведение предусмотренных в течение нынешнего года мероприятий в подчиненных Министерству обороны видах войск (сил), соединениях, объединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях.

В рамках предстоящих мероприятий будет проведён ряд встреч, посвященных защите прав военнослужащих, изучению ситуации по защите прав человека, будут заслушаны доклады на различные темы и проведён обстоятельный обмен мнениями.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi ilə Ombudsman Aparatının birgə tədbirlər planı imzalanıb

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