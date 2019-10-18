Между Фондом Гейдара Алиева и ЮНИСЕФ подписан Меморандум о взаимопонимании

8 октября между Фондом Гейдара Алиева и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report cо ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии подписания приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдвард Карвардин. Меморандум предусматривает реализацию до конца 2020 года различных проектов в области инклюзивности и развития раннего периода детства. В рамках сотрудничества планируется осуществить программы, поддерживающие обучение и опыт родителей, повышение общественного просвещения в этой области.

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, говоря о проектах, реализуемых Фондом в сферах образования, здравоохранения и в социальной области, проинформировал о сотрудничестве между Фондом и ЮНИСЕФ в области интеграции в общество детей с ограниченными физическими возможностями, здоровья и образования детей. Было отмечено, что подписанный Меморандум создаст новые возможности для расширения этого сотрудничества.

В рамках Меморандума при совместной поддержке Фонда Гейдара Алиева, Общественного объединения «Региональное развитие» и ЮНИСЕФ предусматривается реализовать проекты по здоровью детей в дошкольный период, развитию их различных навыков.

После церемонии подписания гости ознакомились в центре с выставкой “Live Life” (”Живая жизнь”). Цель выставки, организованной по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, заключается в обращении внимания на проблемы окружающей среды, защиту природы, и просвещении общественности о роли искусства в этой области. Экспозиция после демонстрации в Лондоне, Париже, Берлине, Москве и Тбилиси была привезена в Баку.

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