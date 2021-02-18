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Между Азербайджаном и Турцией вступил в силу безвизовый режим

Между Азербайджаном и Турцией вступил в силу безвизовый режим Президент Ильхам Алиев подписал закон
Внутренняя политика
18 февраля 2021 г. 15:09
Между Азербайджаном и Турцией вступил в силу безвизовый режим
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Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Протокола № 1 между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о внесении изменений в соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о взаимном освобождении от виз, подписанное 25 февраля 2020 года в городе Баку".

Как сообщает Report, утвержден подписанный 10 декабря 2020 года в городе Баку "Протокол № 1 между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о внесении изменений в соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о взаимном освобождении от виз, подписанный 25 февраля 2020 года в городе Баку".

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Версия на английском языке Visa-free regime comes into force between Azerbaijan and Turkey
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Türkiyə arasında şəxsiyyət vəsiqəsi ilə səfər rejimi qüvvəyə mindi

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