Между Азербайджаном и Турцией вступил в силу безвизовый режим

Президент Ильхам Алиев подписал закон

Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Протокола № 1 между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о внесении изменений в соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о взаимном освобождении от виз, подписанное 25 февраля 2020 года в городе Баку".

Как сообщает Report, утвержден подписанный 10 декабря 2020 года в городе Баку "Протокол № 1 между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о внесении изменений в соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о взаимном освобождении от виз, подписанный 25 февраля 2020 года в городе Баку".