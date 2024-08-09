Мазахир Панахов побывал в Независимом медиацентре ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов ознакомился с условиями в Независимом медиацентре ЦИК, созданными в связи с внеочередными парламентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 1 сентября.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов ознакомился с условиями в Независимом медиацентре ЦИК, созданными в связи с внеочередными парламентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 1 сентября.

Как сообщает Report, председатель заявил, что создание Независимого медиацентра является успешным опытом.

М.Панахов подчеркнул необходимость свободного, беспрепятственного доступа представителей местных и международных СМИ к информации, касающейся выборов. Председатель ЦИК отметил, что главная цель проекта - обеспечить более широкие возможности для местных и международных представителей СМИ, играющих важную роль в обеспечении высокого уровня открытости и прозрачности на выборах.

Панахов также пообщался с журналистами, работающими в центре.