Метростанция "Сахиль" введена в эксплуатацию - ДОПОЛНЕНО

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии станции «Сахиль» Бакинского метрополитена после капитального ремонта и реконструкции.

Как сообщает Report, председатель Закрытого акционерного общества «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов подробно проинформировал главу государства о капитальном ремонте и реконструкции, проведенных на станции «Сахиль». Было отмечено, что работы на этой станции завершились значительно раньше предусмотренного срока. В наземном вестибюле станции осуществлены соответствующие работы по ремонту и реконструкции. Стены обновлены согласно современным требованиям и в соответствии с общим архитектурным стилем, изменился эстетический облик вестибюля. На потолке установлена современная система освещения, дополняющая общее архитектурно-дизайновое оформление. Инфраструктура станции, в том числе станционные пути, технические участки, размещающиеся на уровне платформы и под платформой, были реконструированы с учетом требований новейших стандартов и стали более функциональными. Капитальная реконструкция проведена на инженерно-технических установках. На станции обновлено оборудование систем регулирования движения, видеонаблюдения, сигнализации и связи, участки и помещения, где они находятся, доведены до уровня новых стандартов. На станции сооружена самая современная централизованная система отопления и охлаждения.

Отметим, что начало ремонтных работ на станции было продиктовано, в первую очередь, необходимостью замены эскалаторов. 50-летний срок эксплуатации эскалаторов станции «Сахиль», являющейся одной из пяти первых станций Бакинского метрополитена, сданных в эксплуатацию 6 ноября 1967 года, истек. В период их замены закрытие станции, имеющей один вход и выход, и прекращение процесса перевозки пассажиров были неизбежны. Пришлось также обновить оборудование и другую инфраструктуру, вышедшую из строя или устаревшую в период длительной эксплуатации станции. Широкомасштабные работы по реконструкции на станции начались в августе 2017 года.

В рамках процесса реконструкции были демонтированы 3 эскалатора, срок эксплуатации которых истек, а вместо них установлены 4 новых эскалатора производства Германии. Эти эскалаторы, в конструкцию которых внесен ряд инженерно-технических новшеств с учетом особенностей глубоких станций, впервые использованы именно в Бакинском метрополитене. Установка четырех эскалаторов вместо трех позволит более оперативно и удобно регулировать движение на станции с одним входом и выходом, а также большим потоком пассажиров. По окончании установки эскалаторов было нанесено покрытие, соответствующее общему архитектурному ансамблю станции, обновлены системы освещения и видеонаблюдения, а также мониторы.

Глава государства ознакомился с фотостендом, отражающим состояние станции «Сахиль» до капитального ремонта и реконструкции. Было отмечено, что после демонтажа здесь укреплены металлические конструкции, станционные пути вдоль платформы и дорожные стены, приняты меры против стока воды в туннелях.

Каждая станция Бакинского метрополитена отличается своим архитектурным стилем. На станции «Сахиль» в конце среднего зала платформы на месте прежнего панно установлена композиция с изображением восходящего солнца. Композиция, занимающая всю стену, привлекает внимание совершенством. Кроме того, освещение карнизов, украшенных элементами национального коврового искусства, вдоль стен пилонного типа и другие новые элементы делают архитектурный ансамбль станции богаче.

На основании Государственной программы, утвержденной Распоряжением Президента Ильхама Алиева, планомерно проводятся работы по реконструкции станций Бакинского метрополитена, доведению инфраструктуры до уровня современных стандартов. Глава государства был проинформирован о том, что в настоящее время поэтапно выполняются мероприятия по реконструкции станции «Бакмил». В ближайшем будущем планируются замена старых эскалаторов на станции «Хатаи», а также продолжение реконструкции на других станциях и станционных путях.

Ознакомившись с капитальным ремонтом и реконструкцией, проведенными на станции «Сахиль», Президент Ильхам Алиев пожелал коллективу Бакинского метрополитена успехов, дал поручения и рекомендации.