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Метин Мамедли: Одним из шагов великого лидера на пути к независимости является принятие конституции Азербайджана

Метин Мамедли: Одним из шагов великого лидера на пути к независимости является принятие конституции Азербайджана Общенациональный лидер Гейдар Алиев предпринял ряд шагов на пути к независимости, и одним из них является принятие конституции Азербайджана.
Внутренняя политика
1 мая 2025 г. 11:46
Метин Мамедли: Одним из шагов великого лидера на пути к независимости является принятие конституции Азербайджана

Общенациональный лидер Гейдар Алиев предпринял ряд шагов на пути к независимости, и одним из них является принятие конституции Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал главный консультант Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Метин Мамедли на международной конференции в Бакинском государственном университете на тему "Конституция - важная правовая база в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства".

По его словам, конституция Азербайджана также сыграла большую роль в установлении дружественных отношений с другими странами:

"Конституция - это выражение воли народа, документ, являющийся гарантом нашей территориальной целостности, независимости, прав и свобод граждан. Конституция Азербайджана была принята в очень сложный период".

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Версия на азербайджанском языке Mətin Məmmədli: Ulu Öndərin müstəqillik yolunda atdığı addımlardan biri də Azərbaycan Konstitusiyasının qəbul olunmasıdır

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