Месседж от президента Азербайджана тем, кто вынашивает неприемлемые планы против Азербайджана: Не испытывайте наше терпение

Месседж от президента Азербайджана тем, кто вынашивает неприемлемые планы против Азербайджана: Не испытывайте наше терпение

Выступая 29 сентября на церемонии открытия 2-го Азербайджанского национального градостроительного форума в Зангилане на тему "Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством" президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказа

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Выступая 29 сентября на церемонии открытия 2-го Азербайджанского национального градостроительного форума в Зангилане на тему "Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством" президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал об антитеррористических мероприятиях, проведенных 19-20 сентября в Карабахском регионе. Как сообщает Report, глава государства также выступил с месседжем сторонам, которые сегодня вынашивают неприемлемые планы против Азербайджана: "Я хочу, чтобы все это знали. И руководству Армении, и тем, кто стоит за ними, и тем, кто, возможно, думает о каких-то неприемлемых планах в отношении Азербайджана, советую не испытывать в очередной раз наше терпение". Подпишитесь на наш Telegram канал