О нас

Месседж от президента Азербайджана тем, кто вынашивает неприемлемые планы против Азербайджана: Не испытывайте наше терпение

Месседж от президента Азербайджана тем, кто вынашивает неприемлемые планы против Азербайджана: Не испытывайте наше терпение Выступая 29 сентября на церемонии открытия 2-го Азербайджанского национального градостроительного форума в Зангилане на тему "Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством" президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказа
Внутренняя политика
29 сентября 2023 г. 16:39
Месседж от президента Азербайджана тем, кто вынашивает неприемлемые планы против Азербайджана: Не испытывайте наше терпение

Выступая 29 сентября на церемонии открытия 2-го Азербайджанского национального градостроительного форума в Зангилане на тему "Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством" президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал об антитеррористических мероприятиях, проведенных 19-20 сентября в Карабахском регионе.

Как сообщает Report, глава государства также выступил с месседжем сторонам, которые сегодня вынашивают неприемлемые планы против Азербайджана: "Я хочу, чтобы все это знали. И руководству Армении, и тем, кто стоит за ними, и тем, кто, возможно, думает о каких-то неприемлемых планах в отношении Азербайджана, советую не испытывать в очередной раз наше терпение".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezidentdən Azərbaycana qarşı qəbuledilməz planları olanlara mesaj: "Bizim səbrimizlə oynamayın"

Экслюзивные новости

Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
27 сентября 2023 г. 15:04
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
27 сентября 2023 г. 11:56
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
27 сентября 2023 г. 10:58
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
23 сентября 2023 г. 16:57
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
23 сентября 2023 г. 12:18
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
23 сентября 2023 г. 03:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi