Меры законодательной и институциональной базы Азербайджана получили высокую оценку

Азербайджан предпринял ряд мер по укреплению правовой и институциональной базы и приступил к внедрению эффективной системы борьбы, сообщает
Меры законодательной и институциональной базы Азербайджана получили высокую оценкуМеры законодательной и институциональной базы Азербайджана получили высокую оценку Азербайджан осуществил ряд мер по укреплению правовой и институциональной базы и приступил к внедрению эффективной системы борьбы, сообщает Report.
Внутренняя политика
16 февраля 2024 г. 07:34
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Азербайджан предпринял ряд мер по укреплению правовой и институциональной базы и приступил к внедрению эффективной системы борьбы, сообщает
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın hüquqi və institusional baza tədbirləri yüksək qiymətləndirilib