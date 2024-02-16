Меры законодательной и институциональной базы Азербайджана получили высокую оценку

Меры законодательной и институциональной базы Азербайджана получили высокую оценку

Азербайджан осуществил ряд мер по укреплению правовой и институциональной базы и приступил к внедрению эффективной системы борьбы, сообщает Report.

https://static.report.az/photo/6c1ee5a4-c97a-3b25-b1c2-153f15d2e6d4.jpg https://static.report.az/photo/6c1ee5a4-c97a-3b25-b1c2-153f15d2e6d4.jpg

Азербайджан предпринял ряд мер по укреплению правовой и институциональной базы и приступил к внедрению эффективной системы борьбы, сообщает Report . Подпишитесь на наш Telegram канал