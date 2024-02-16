О нас

Меры законодательной и институциональной базы Азербайджана получили высокую оценку

Меры законодательной и институциональной базы Азербайджана получили высокую оценку Азербайджан осуществил ряд мер по укреплению правовой и институциональной базы и приступил к внедрению эффективной системы борьбы, сообщает Report.
Внутренняя политика
16 февраля 2024 г. 07:34
Меры законодательной и институциональной базы Азербайджана получили высокую оценку

Азербайджан предпринял ряд мер по укреплению правовой и институциональной базы и приступил к внедрению эффективной системы борьбы, сообщает Report.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın hüquqi və institusional baza tədbirləri yüksək qiymətləndirilib

Самое читаемое

Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
10 февраля 2024 г. 13:32
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
10 февраля 2024 г. 13:05
В Баку 25-летний парень подозревается в убийстве 5 членов своей семьи
ФотоВ Баку 25-летний парень подозревается в убийстве 5 членов своей семьи
13 февраля 2024 г. 19:44
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
9 февраля 2024 г. 11:02
Подозреваемый в жестоком убийстве 5 членов своей семьи Ахмед Ахмедов арестован
ФотоПодозреваемый в жестоком убийстве 5 членов своей семьи Ахмед Ахмедов арестован
14 февраля 2024 г. 15:11
В США при стрельбе после парада NFL погиб один человек, 29 пострадали
В США при стрельбе после парада NFL погиб один человек, 29 пострадали
15 февраля 2024 г. 10:37
Президент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
14 февраля 2024 г. 20:23
Давид Арахамия: США продолжат поддерживать Украину, даже если президентом станет Трамп
Давид Арахамия: США продолжат поддерживать Украину, даже если президентом станет Трамп
10 февраля 2024 г. 12:42
Комиссар ЕС по политике добрососедства поздравил президента Ильхама Алиева с переизбранием
Комиссар ЕС по политике добрососедства поздравил президента Ильхама Алиева с переизбранием
9 февраля 2024 г. 10:40
В Гедабее в доме произошел взрыв, есть пострадавший
В Гедабее в доме произошел взрыв, есть пострадавший
13 февраля 2024 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi