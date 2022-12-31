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В селе Агалы состоялось мероприятие по случаю Дня солидарности и Нового года

В селе Агалы состоялось мероприятие по случаю Дня солидарности и Нового года По случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в селе Агалы Зангиланского района состоялось мероприятие.
Внутренняя политика
31 декабря 2022 г. 17:13
В селе Агалы состоялось мероприятие по случаю Дня солидарности и Нового года

По случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в селе Агалы Зангиланского района состоялось мероприятие.

Как сообщает Report, мероприятие, проведенное на центральной площади села Агалы, было организовано специальным представительством президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, и публичным юридическим лицом ”Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе".

На мероприятии были показаны спектакли с участием Деда Мороза и Снегурочки, актеров Бакинского государственного цирка, Азербайджанского государственного театра юного зрителя, Азербайджанского государственного театра кукол и Физулинского государственного драматического театра, исполнены танцы.

Маленькие жители села Агалы получили праздничные подарки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğalı kəndində Həmrəylik Günü və Yeni il münasibətilə tədbir keçirilib

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