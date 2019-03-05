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Мэрия Баку ответила на обращение партии "Мусават" по поводу шествия

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Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Исполнительная власть (ИВ) города Баку ответила на обращение партии "Мусават" относительно шествия. 

Как сообщает Report, ИВ рассмотрела обращение и отказала партии "Мусават" в проведении 10 марта в 15:00 митинга на стадионе Спортивно-оздоровительного комплекса (бывший стадион "Мехсул") в Ясамальском районе Баку, шествия по улице Сулеймана Сани Ахундова Бинагадинского района Баку близ станции метро "Дарнагюль" и проспекту Гасан бека Зардаби Ясамальского района. 

Организаторы шествия проинформированы по этому поводу. 

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