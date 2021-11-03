В Азербайджане будут внесены изменения в закон об обязательном страховании военнослужащих

15:55 В Азербайджане будут внесены изменения в закон "О обязательном государственном личном страховании военнослужащих".

В Азербайджане будут внесены изменения в закон "Об обязательном государственном личном страховании военнослужащих".

Как сообщает Report, соответствующий законопроект обсуждался на заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и противодействию коррупции.

В законопроекте отражены принципы обязательного государственного личного страхования, учета и начисления страховых взносов страхователя, страховщика и застрахованного, контроля за уплатой и возвратом излишне уплаченных страховых взносов, порядок проведения обязательного государственного личного страхования, случаи выдачи и отказа в выдаче страхового возмещения, источники формирования страховых средств, а также контроль за осуществлением обязательного государственного личного страхования.