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В Азербайджане будут внесены изменения в закон об обязательном страховании военнослужащих

В Азербайджане будут внесены изменения в закон об обязательном страховании военнослужащих 15:55 В Азербайджане будут внесены изменения в закон "О обязательном государственном личном страховании военнослужащих".
Внутренняя политика
3 ноября 2021 г. 16:37
В Азербайджане будут внесены изменения в закон об обязательном страховании военнослужащих

В Азербайджане будут внесены изменения в закон "Об обязательном государственном личном страховании военнослужащих".

Как сообщает Report, соответствующий законопроект обсуждался на заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и противодействию коррупции.

В законопроекте отражены принципы обязательного государственного личного страхования, учета и начисления страховых взносов страхователя, страховщика и застрахованного, контроля за уплатой и возвратом излишне уплаченных страховых взносов, порядок проведения обязательного государственного личного страхования, случаи выдачи и отказа в выдаче страхового возмещения, источники формирования страховых средств, а также контроль за осуществлением обязательного государственного личного страхования.

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