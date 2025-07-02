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Меняется форма удостоверения личности и объем содержащейся в нем информации 

Меняется форма удостоверения личности и объем содержащейся в нем информации  Меняется форма удостоверения личности граждан Азербайджана и объем содержащейся в нем информации.
Внутренняя политика
2 июля 2025 г. 20:10
Меняется форма удостоверения личности и объем содержащейся в нем информации 

Меняется форма удостоверения личности граждан Азербайджана и объем содержащейся в нем информации.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте "О внесении поправок в законы Азербайджанской Республики "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики", "О регистрации по месту жительства и месту пребывания" и "Об утверждении Положения о применении Закона Азербайджанской Республики "О регистрации по месту жительства и месту пребывания"", включенном в повестку дня заседания Милли Меджлиса, которое состоится 4 июля.

Представленный законопроект разработан с целью приведения удостоверения личности гражданина Азербайджанской Республики в соответствие с требованиями стандарта №9303 Международной организации гражданской авиации (ICAO), а также устранения некоторых трудностей, возникших при использовании удостоверения личности.

Следует учитывать, что удостоверение личности гражданина Азербайджанской Республики также используется как проездной документ (в отношении Турции).

Согласно проекту, отсутствие информации об адресе лица на удостоверении личности вызывает некоторые трудности при его использовании. Поэтому предлагается обновить состав информации, отображаемой в удостоверении личности. Так, к информации, указываемой в удостоверении личности, добавляются данные о месте жительства и гражданстве. В то же время предлагается хранить на электронном носителе (чипе) только более необходимую информацию по сравнению с предыдущим вариантом.

Другое предлагаемое изменение заключается в том, что семейное положение гражданина, родители, дети, воинская обязанность и другая информация будут храниться и криптографически защищаться уже не непосредственно на электронном носителе, а посредством AMAS (межведомственная автоматизированная информационно-поисковая система). Криптографическая защита информации, связанной с удостоверением личности, направлена на обеспечение ее конфиденциальности, целостности и защиты от несанкционированного вмешательства.

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Версия на азербайджанском языке Şəxsiyyət vəsiqəsinin forması və üzərindəki məlumatların dairəsində dəyişiklik ediləcək

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