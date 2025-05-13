Мехрибан Зейналова: 80% жертв торговли людьми попадают в ловушку через соцсети

Мехрибан Зейналова: 80% жертв торговли людьми попадают в ловушку через соцсети

Глава общественного объединения помощи женщинам "Чистый мир" Мехрибан Зейналова призвала пересмотреть правила (индикаторы) Кабинета Министров по определению жертв торговли людьми.

Как сообщает Report, с таким предложением Зейналова выступила на сегодняшнем заседании комитетов Милли Меджлиса по правам человека, правовой политике и государственному строительству при обсуждении годового отчета Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

Зейналова подчеркнула, что число преступлений, связанных с торговлей людьми, растет во всем мире и около 80% жертв попадают в ловушку через социальные сети.

По ее словам, развитие социальных сетей вызвало необходимость обновления индикаторов, так как они не отвечают современным требованиям. Также важно обновить социальные программы в области борьбы с торговлей людьми, добавила она.