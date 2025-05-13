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Мехрибан Зейналова: 80% жертв торговли людьми попадают в ловушку через соцсети

Мехрибан Зейналова: 80% жертв торговли людьми попадают в ловушку через соцсети Мехрибан Зейналова: 80% жертв торговли людьми попадают в ловушку через соцсети
Внутренняя политика
13 мая 2025 г. 11:18
Мехрибан Зейналова: 80% жертв торговли людьми попадают в ловушку через соцсети

Глава общественного объединения помощи женщинам "Чистый мир" Мехрибан Зейналова призвала пересмотреть правила (индикаторы) Кабинета Министров по определению жертв торговли людьми.

Как сообщает Report, с таким предложением Зейналова выступила на сегодняшнем заседании комитетов Милли Меджлиса по правам человека, правовой политике и государственному строительству при обсуждении годового отчета Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

Зейналова подчеркнула, что число преступлений, связанных с торговлей людьми, растет во всем мире и около 80% жертв попадают в ловушку через социальные сети.

По ее словам, развитие социальных сетей вызвало необходимость обновления индикаторов, так как они не отвечают современным требованиям. Также важно обновить социальные программы в области борьбы с торговлей людьми, добавила она.

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Версия на азербайджанском языке İctimai Birlik sədri: İnsan alveri qurbanlarının təqribən 80 faizi sosial şəbəkələr vasitəsilə tora salınır

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