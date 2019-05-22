Хозяин дома о визите первого вице-президента: Мехрибан ханум - очень искренний человек

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"18 мая мы с семьей отправились в святилище Пир Хасан. Там нам сказали, что здесь находится первый вице-президент Мехрибан ханум Алиева. Увидев, что Мехрибан ханум выходит, мы подошли поздороваться и пригласили ее к нам домой. Она приняла наше приглашение и обещала прийти в гости".

Этими мыслями со съемочной группой Report поделился житель поселка Кюрдаханы Тельман Алиев, гостями которого стали первый вице-президент Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Т.Алиев сказал, что приход к ним в гости первого вице-президента – самый большой подарок: "21 мая мы вдруг увидели, что как Мехрибан Алиева входит к нам в дом. Мы накрыли чайный стол, провели искреннюю беседу за столом. Она очень простой человек. В ходе разговора я проинформировал ее о нашем селе".

Он также рассказал о подарке, который вручил М.Алиевой: "Мехрибан ханум очень искренний человек, и приняла наше приглашение. Примерно час мы за столом беседовали. Я подарил Мехрибан ханум религиозные книги. Мы пригласили ее не для рассказа о наших жалобах или проблемах, а просто, чтобы она стала гостьей нашей семьи".

Еще один участник встречи - зять Т.Алиева Эмин Гейдаров рассказал Report, что приход М.Алиевой к ним в гости запомнится навсегда: "Первый вице-президент, войдя во двор, поздоровалась с нами. Она очень простой человек. Возникла атмосфера искренности. День прихода М.Алиевой к нам в гости стал памятной датой".

Отметим, что Тельман Алиев будучи вместе с семьей в святилище в поселке Мярдякан, встретился с первым вице-президентом Мехрибан Алиевой и пригласил к себе домой на чаепитие. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывали в гостях у семьи жителя поселка Кюрдаханы Тельмана Алиева. На встрече с его семьей Мехрибан Алиева сказала, что социально-экономическое развитие поселка, работы по созданию рабочих мест будут продолжаться и впредь. Члены семьи выразили первому вице-президенту Азербайджана признательность за внимание к развитию поселка Кюрдаханы.