Первый вице-президент: Будущее Азербайджана зависит именно от уровня знаний молодежи и умения приобщиться к современным инновативным технологиям

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан ханум Алиева направила делегатам II съезда азербайджанских студентов поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемые делегаты съезда!

Дорогие студенты!

Сердечно приветствую вас – делегатов II съезда азербайджанских студентов, передаю в вашем лице всей студенческой молодежи нашей страны свои самые добрые пожелания и желаю работе съезда успехов.

Знаменательно, что ваше сегодняшнее высшее собрание совпало с "Годом Азербайджанской Демократической Республики". В период Демократической Республики в нашей стране началось обучение на родном языке, был создан первый университет и заложена основа направления азербайджанской молодежи на учебу за рубеж, эта традиция была продолжена общенациональным лидером нашего народа Гейдаром Алиевым. Азербайджанская молодежь, именно по инициативе великого лидера получив образование в ведущих учебных заведениях бывшего Советского Союза, усердно трудилась в различных сферах жизни общества во имя прогресса нашей родины.

В независимом Азербайджане предприняты важные шаги в области формирования национального образования, был принят ряд государственных программ, связанных с развитием и образованием молодежи. Надеюсь, что данные программы, будут успешно претворены в жизнь, наши юноши и девушки, освоив новейшие знания и технологии, своей заслуживающей одобрения деятельностью в общественно-политической, экономической и культурной жизни внесут вклад в прогресс нашей страны как высокоподготовленные кадры.

Дорогая молодежь!

Вы живете в прекрасной, процветающей стране. Все мы от души радуемся вашим успехам. Ваше формирование как патриотической молодежи, обладающей богатыми знаниями и глубокой нравственностью, приумножает нашу уверенность в будущем, переполняет наши сердца чувством гордости. Мы гордимся вами.

Будущее Азербайджана зависит именно от уровня ваших знаний и умения приобщиться к современным инновативным технологиям. Уверена, что вы с честью оправдаете доверие нашего государства и народа".