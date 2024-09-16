Мехрибан Алиева: Желаю всем школьникам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, целеустремленности и отличных оценок

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева сделала публикацию в социальных сетях по случаю открытия образовательных учреждений, построенных и отремонтированных Фондом Гейдара Алиева в различных регионах страны.
Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:
"Очередной вклад Фонда Гейдара Алиева в систему образования страны. Продолжаются открытия образовательных учреждений, построенных и отремонтированных при поддержке Фонда в различных регионах республики. Желаю всем школьникам крепкого здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии, целеустремленности и отличных оценок! 16.09.2024".