Мехрибан Алиева: Желаю всем школьникам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, целеустремленности и отличных оценок

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева сделала публикацию в социальных сетях по случаю октрытия образовательных учреждений, построенных и отремонтированных Фондом Гейдара Алиева в различных регионах страны.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева сделала публикацию в социальных сетях по случаю открытия образовательных учреждений, построенных и отремонтированных Фондом Гейдара Алиева в различных регионах страны.

Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:

"Очередной вклад Фонда Гейдара Алиева в систему образования страны. Продолжаются открытия образовательных учреждений, построенных и отремонтированных при поддержке Фонда в различных регионах республики. Желаю всем школьникам крепкого здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии, целеустремленности и отличных оценок! 16.09.2024".