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Мехрибан Алиева: Желаю всем школьникам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, целеустремленности и отличных оценок

Мехрибан Алиева: Желаю всем школьникам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, целеустремленности и отличных оценок Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева сделала публикацию в социальных сетях по случаю октрытия образовательных учреждений, построенных и отремонтированных Фондом Гейдара Алиева в различных регионах страны.
Внутренняя политика
16 сентября 2024 г. 16:01
Мехрибан Алиева: Желаю всем школьникам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, целеустремленности и отличных оценок

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева сделала публикацию в социальных сетях по случаю открытия образовательных учреждений, построенных и отремонтированных Фондом Гейдара Алиева в различных регионах страны.

Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:

"Очередной вклад Фонда Гейдара Алиева в систему образования страны. Продолжаются открытия образовательных учреждений, построенных и отремонтированных при поддержке Фонда в различных регионах республики. Желаю всем школьникам крепкого здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии, целеустремленности и отличных оценок! 16.09.2024".

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva: Bütün məktəblilərə möhkəm cansağlığı, tükənməz enerji, əzmkarlıq və əla qiymətlər arzulayıram

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